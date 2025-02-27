Житель Нижнего Тагила осуждён за смертельное ДТП в состоянии опьянения

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

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Пригородный районный суд вынес приговор 32-летнему жителю Нижнего Тагила, признав его виновным в совершении ДТП, повлекшего гибель пассажира. Мужчина осуждён по пункту «а» части 4 статьи 264 УК РФ («нарушение правил дорожного движения в состоянии опьянения, повлекшее по неосторожности смерть человека»).Трагедия произошла в ночь на 7 июля 2024 года. Находясь за рулём в состоянии алкогольного опьянения, осуждённый перевозил пассажира 1993 года рождения, который не был пристёгнут ремнём безопасности. Водитель не справился с управлением и допустил съезд в кювет. В результате аварии пассажир получил смертельные травмы и скончался на месте.На суде виновный полностью признал свою вину. С учётом позиции государственного обвинителя ему назначено наказание в виде 5 лет 3 месяцев лишения свободы с отбыванием в колонии-поселении. Также ему запрещено управлять транспортными средствами в течение 2 лет 9 месяцев.Приговор пока не вступил в законную силу, как уточняет прокуратура Свердловской области.