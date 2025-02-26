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О перепадах температуры и гололедице предупреждают жителей Свердловской области
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Синоптики Уральского гидрометцентра прогнозируют в Свердловской области в выходные гололедицу и сильные перепады температуры воздуха от -20°C ночью и до +4°C днём.
В субботу, 1 марта, в области переменная облачность, местами небольшой снег. В отдельных районах изморозь, на дорогах гололедица. Ночью -11...-6°C, в горах до -20°C. Днём -1...+4°C, на юго-западе до -4°C. Ветер 4-9 м/сек.
В Екатеринбурге без существенных осадков, ночью -9...-7°C, днём -3...-1°C. Ветер 4-9 м/сек.
В воскресенье, 2 марта, в регионе переменная облачность, преимущественно без осадков. Ночью -10...-5°C, в горах и низинах до -15°C. Днём -4...+1°C. Ветер 2-7 м/сек, днём местами порывы до 12 м/сек.
В столице Урала преимущественно без осадков, ночью -8...-6°C, днём -2...0°C. Ветер 2-7 м/сек.
Прогноз предоставлен ФГБУ «Уральское УГМС».
В субботу, 1 марта, в области переменная облачность, местами небольшой снег. В отдельных районах изморозь, на дорогах гололедица. Ночью -11...-6°C, в горах до -20°C. Днём -1...+4°C, на юго-западе до -4°C. Ветер 4-9 м/сек.
В Екатеринбурге без существенных осадков, ночью -9...-7°C, днём -3...-1°C. Ветер 4-9 м/сек.
В воскресенье, 2 марта, в регионе переменная облачность, преимущественно без осадков. Ночью -10...-5°C, в горах и низинах до -15°C. Днём -4...+1°C. Ветер 2-7 м/сек, днём местами порывы до 12 м/сек.
В столице Урала преимущественно без осадков, ночью -8...-6°C, днём -2...0°C. Ветер 2-7 м/сек.
Прогноз предоставлен ФГБУ «Уральское УГМС».
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