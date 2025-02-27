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У хоккейных болельщиков появилась возможность протестировать «УГМК-арену»

16.39 Пятница, 28 февраля 2025
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
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Сегодня, 28 февраля, в Екатеринбурге на «УГМК-арене», которая станет новым домом для хоккейного клуба «Автомобилист», состоится тестовый матч МХЛ «Авто» – «Толпар», для проверки готовности объекта. Поделиться своими впечатлениями смогут и сами болельщики.

«Проверить реальную готовность "УГМК-арены", а также работу всех её служб невозможно без вашей помощи. Мы будем рады обратной связи – пожалуйста, поделитесь своими впечатлениями и замечаниями, которые вы сочтете важными в ходе посещения тестового матча»,

– просят представители арены.


О проблемах либо личных эмоциях просят сообщать через специальный телеграм-бот @Homearena_test_bot. Также туда можно отправить свои предложения.

Представители площадки также предупреждают, что сегодня будут работать не все зоны арены. В частности, сегодня болельщики не смогут посетить музей хоккея, фудкорты на третьем этаже, ресторан «Арена», бизнес-клуб и одну из детских зон. Запустить элементы гостевой инфраструктуры в полном объёме планируют к дате официального открытия.

Кроме того, сегодня внутри чаши арены возможны перебои с сотовой связью. Представители спортивного объекта сообщили, что уже работают над этой проблемой и рассматривают различные технические решения.

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Юлия Медведева © Вечерние ведомости


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12:57 В полиции подтвердили версию с мошенниками в истории пропавшей девушки из Полевского
12:28 Учёные УрФУ хотят выявлять онкологию на ранней стадии с помощью искусственном интеллекта
11:46 Клуб работодателей открылся в столице для преодоления вызовов на рынке труда
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11:03 За посты с оправданием нацисткой идеологии будут судить 19-летнего жителя Свердловской области
10:36 Судьбу лошади Ивы решили в Свердловском областном суде
09:47 В Нижнем Тагиле будут судить таксиста за кражу 35 тысяч рублей у пьяного пассажира
08:52 За сутки в Свердловской области зарегистрировали почти полсотни ДТП
08:37 Верхнепышминский техуниверситет возглавил рейтинг свердловских вузов
21:16 За гибль ребёнка на строительстве газопровода в Талице ответит предприниматель
21:05 В Екатеринбурге перекроют движение по путепроводу возле завода «Калина»
20:30 Совратившего уралмашевского школьника уралмашевца разыскивает полиция
20:02 В Свердловской области за сутки произошло 71 ДТП
19:17 Ещё на один пожар снизилось суточное количество свердловских возгораний
18:50 «Услуга» другу обернулась для пассажира Кольцово административным делом
16:24 Уголовное дело наехавшего на авиатехника пилота «Уральских авиалиний» прекратили
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15:32 С апреля Ботанический сад УрО РАН начнёт работать по выходным
15:18 Толкнувшему под машину женщину в 2015 году жителю Красноуфимска вынесли новый приговор
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