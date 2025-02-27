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У хоккейных болельщиков появилась возможность протестировать «УГМК-арену»
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Сегодня, 28 февраля, в Екатеринбурге на «УГМК-арене», которая станет новым домом для хоккейного клуба «Автомобилист», состоится тестовый матч МХЛ «Авто» – «Толпар», для проверки готовности объекта. Поделиться своими впечатлениями смогут и сами болельщики.
О проблемах либо личных эмоциях просят сообщать через специальный телеграм-бот @Homearena_test_bot. Также туда можно отправить свои предложения.
Представители площадки также предупреждают, что сегодня будут работать не все зоны арены. В частности, сегодня болельщики не смогут посетить музей хоккея, фудкорты на третьем этаже, ресторан «Арена», бизнес-клуб и одну из детских зон. Запустить элементы гостевой инфраструктуры в полном объёме планируют к дате официального открытия.
Кроме того, сегодня внутри чаши арены возможны перебои с сотовой связью. Представители спортивного объекта сообщили, что уже работают над этой проблемой и рассматривают различные технические решения.
«Проверить реальную готовность "УГМК-арены", а также работу всех её служб невозможно без вашей помощи. Мы будем рады обратной связи – пожалуйста, поделитесь своими впечатлениями и замечаниями, которые вы сочтете важными в ходе посещения тестового матча»,
– просят представители арены.
О проблемах либо личных эмоциях просят сообщать через специальный телеграм-бот @Homearena_test_bot. Также туда можно отправить свои предложения.
Представители площадки также предупреждают, что сегодня будут работать не все зоны арены. В частности, сегодня болельщики не смогут посетить музей хоккея, фудкорты на третьем этаже, ресторан «Арена», бизнес-клуб и одну из детских зон. Запустить элементы гостевой инфраструктуры в полном объёме планируют к дате официального открытия.
Кроме того, сегодня внутри чаши арены возможны перебои с сотовой связью. Представители спортивного объекта сообщили, что уже работают над этой проблемой и рассматривают различные технические решения.
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