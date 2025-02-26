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Учёные УрФУ хотят выявлять онкологию на ранней стадии с помощью искусственном интеллекта
Фото: УрФУ
В Уральском федеральном университете рассказали о новой тест-системе, которая может выявить онкологию на ранней стадии, анализируя состав крови на молекулярном уровне с помощью искусственного интеллекта. Сейчас учёные ждут, когда их разработку одобрят.
Как Вечерним ведомостям заявили в пресс-службе университета, их тест-систему от аналогов отличает высокая надёжность.
Со слов руководителя проекта, заведующей лабораторией биотрансформационных технологий и пищевой химии УрФУ Елены Ковалёвой, их тест-система система выбирает метаболиты с наиболее значимыми изменениями и сопоставляет типы и концентрации метаболитов в плазме крови с образцами в базе данных больных и здоровых пациентов, чтобы провести диагностику.
Специалисты подчеркивают, что их система мощнее аналогов, так как она анализирует состав крови на молекулярном уровне.
Описание тест-системы и результаты её апробации на лабораторных животных можно увидеть в журнале Metabolites.
Как Вечерним ведомостям заявили в пресс-службе университета, их тест-систему от аналогов отличает высокая надёжность.
Со слов руководителя проекта, заведующей лабораторией биотрансформационных технологий и пищевой химии УрФУ Елены Ковалёвой, их тест-система система выбирает метаболиты с наиболее значимыми изменениями и сопоставляет типы и концентрации метаболитов в плазме крови с образцами в базе данных больных и здоровых пациентов, чтобы провести диагностику.
«Для этого будет использоваться обученный искусственный интеллект, встроенный в программу, который поможет диагностировать заболевание через сопоставление видов и концентраций метаболитов конкретного пациента с данными из базы»,
– поясняет Елена Ковалёва.
Специалисты подчеркивают, что их система мощнее аналогов, так как она анализирует состав крови на молекулярном уровне.
Описание тест-системы и результаты её апробации на лабораторных животных можно увидеть в журнале Metabolites.
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