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Учёные УрФУ хотят выявлять онкологию на ранней стадии с помощью искусственном интеллекта

12.28 Пятница, 28 февраля 2025
Фото: УрФУ
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В Уральском федеральном университете рассказали о новой тест-системе, которая может выявить онкологию на ранней стадии, анализируя состав крови на молекулярном уровне с помощью искусственного интеллекта. Сейчас учёные ждут, когда их разработку одобрят.

Как Вечерним ведомостям заявили в пресс-службе университета, их тест-систему от аналогов отличает высокая надёжность.

Со слов руководителя проекта, заведующей лабораторией биотрансформационных технологий и пищевой химии УрФУ Елены Ковалёвой, их тест-система система выбирает метаболиты с наиболее значимыми изменениями и сопоставляет типы и концентрации метаболитов в плазме крови с образцами в базе данных больных и здоровых пациентов, чтобы провести диагностику.

«Для этого будет использоваться обученный искусственный интеллект, встроенный в программу, который поможет диагностировать заболевание через сопоставление видов и концентраций метаболитов конкретного пациента с данными из базы»,

– поясняет Елена Ковалёва.


Специалисты подчеркивают, что их система мощнее аналогов, так как она анализирует состав крови на молекулярном уровне.

Описание тест-системы и результаты её апробации на лабораторных животных можно увидеть в журнале Metabolites.

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Юлия Медведева © Вечерние ведомости


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15:18 Толкнувшему под машину женщину в 2015 году жителю Красноуфимска вынесли новый приговор
14:57 Билеты на первый матч КХЛ на «УГМК арене» можно будет купить с 7 марта
14:48 Областной суд оставил в СИЗО гендиректора екатеринбургского «Гортранса» Нугаева
13:42 В Свердловской области почти в два раза возросло число особо тяжких преступлений
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