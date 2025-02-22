Водителей предупреждают о заснеженности трассы Екатеринбург – Тюмень





– говорится в сообщении ГАИ. «Обильные снежные осадки, которые наблюдаются в Богдановичском и Камышловском районах, увеличивают риск заснеженности и образования наката на отдельных участках трассы Екатеринбург – Тюмень»,

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

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В свердловском управлении ГИБДД предупреждают водителей о неблагоприятных дорожных условиях на Тюменском тракте из-за снегопада.Водителей призывают к осторожной езде.