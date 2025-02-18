Попавшая в Байкаловском районе под трактор женщина получит компенсацию за травмы

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

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В Байкаловском районе Свердловской области местной прокуратуре через суд удалось добиться компенсации морального вреда для работницы, получившей тяжелые травмы на производстве. На женщину позапрошлой осенью наехал трактор.Этот инцидент произошёл 12 октября 2023 года на молочно-товарной ферме «Липовская», принадлежащей сельскохозяйственному производственному кооперативу «Шаламовский». В ходе исполнения трудовых обязанностей на одну из работниц фермы наехал трактор, вследствие чего она получила серьёзные травмы и была госпитализирована в Байкаловскую центральную районную больницу. Характер ранений потребовал долгого лечения.Проверка, проведенная Байкаловской прокуратурой после происшествия, выявила многочисленные нарушения требований охраны труда. На территории фермы не было схем движения транспорта, указателей, знаков ограничения скорости и разметки проходов. Кроме того, работодатель не проводил обязательные инструктажи и обучение сотрудников безопасным методам работы. Также в кооперативе отсутствовала система управления охраной труда и не проводилась оценка профессиональных рисков.В связи с выявленными нарушениями прокуратура направила в Ирбитский районный суд иск о взыскании компенсации морального вреда. Сегодня стало известно, что суд удовлетворил требование и обязал СПК «Шаламовский» выплатить пострадавшей 200 тысяч рублей. Прокуратура проконтролирует исполнение судебного решения.