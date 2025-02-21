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Синоптики предупреждают о температурных перепадах до -22°C до +5°C в Свердловской области
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Синоптики Уральского гидрометцентра предупреждают жителей Свердловской области о сильных перепадах температуры воздуха от -22°C ночью до +5°C днём.
В четверг, 27 февраля, в Свердловской области, облачно с прояснениями, небольшой, местами умеренный снег. Ночью -10...-5°C, при прояснении до -15°C. Днём -4...+1°C. Ветер слабый.
В Екатеринбурге в этот день слабый снег, ночью -10...-8°C, днём -3...-1°C. Ветер тоже слабый.
В пятницу, 28 февраля, в регионе переменная облачность, преимущественно без осадков. Ночью -12...-7°C, в горах и низинах -22...-17°C. Днём -5...0°C, на севере до +5°C. Ветер 3-8 м/сек.
В столице Урала преимущественно без осадков, ночью -11...-9°C, днём -2...0°C. Ветер 3-8 м/сек.
Прогноз предоставлен ФГБУ «Уральское УГМС».
В четверг, 27 февраля, в Свердловской области, облачно с прояснениями, небольшой, местами умеренный снег. Ночью -10...-5°C, при прояснении до -15°C. Днём -4...+1°C. Ветер слабый.
В Екатеринбурге в этот день слабый снег, ночью -10...-8°C, днём -3...-1°C. Ветер тоже слабый.
В пятницу, 28 февраля, в регионе переменная облачность, преимущественно без осадков. Ночью -12...-7°C, в горах и низинах -22...-17°C. Днём -5...0°C, на севере до +5°C. Ветер 3-8 м/сек.
В столице Урала преимущественно без осадков, ночью -11...-9°C, днём -2...0°C. Ветер 3-8 м/сек.
Прогноз предоставлен ФГБУ «Уральское УГМС».
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