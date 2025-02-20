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УрФУ занял второе место в рейтинге университетов по изобретательской активности
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Уральский федеральный университет занял второе место в рейтинге российских вузов по изобретательской активности, рассказали Вечерним ведомостям в пресс-службе университета со ссылкой на данные Роспатента.
Сообщается, что в 2024 году УрФУ отправил 144 заявки на государственную регистрацию изобретений. Отмечается, что это на 13% больше, чем было отправлено в 2023 году.
Сообщается, что в 2024 году УрФУ отправил 144 заявки на государственную регистрацию изобретений. Отмечается, что это на 13% больше, чем было отправлено в 2023 году.
«В топ-3 институтов УрФУ по количеству заявок на регистрацию изобретений вошли: Институт новых материалов и технологий (38), Химико-технологический институт (35), Уральский энергетический институт (20)»,
– рассказали в вузе.
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