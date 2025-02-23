Татьяна Знак избрана председателем Ассоциации жертв политических репрессий

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

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Свердловская областная Ассоциация жертв политических репрессий выбрала нового председателя. Решение приняли на собрании членов организации.Новым председателем Свердловской Ассоциация жертв политических репрессий стала Татьяна Знак, заведующая отделом «Мемориал памяти жертв политических репрессий». За неё свои голоса отдало большинство членов Ассоциации. Поддержку кандидатуре также выразили представители музейного и исторического сообщества Екатеринбурга, некоторые из чиновников и представители аппарата уполномоченного по правам человека Свердловской области. Предыдущий председатель, Виктор Черкасов, руководивший организацией с 2006 года, покинул пост по состоянию здоровья.Татьяна Знак возглавляет отдел «Мемориал памяти жертв политических репрессий» с 2018 года. Она реализовала ряд выставочных проектов, курировала издание двухтомника «Книга памяти: Екатеринбург репрессированный 1917 — сер. 1980-х гг.» и организовала научно-практическую конференцию по мемориализации жертв репрессий. Кроме того, она известна в городе как активная защитница важных для истории и культуры города объектов. К слову, новость о том, что Татьяна Знак стала председателем Ассоциации среди первых сообщил Музей истории Екатеринбурга.Для справки: Свердловская областная Ассоциация жертв политических репрессий объединяет организации из 17 городов региона и 7 районов Екатеринбурга. Она занимается восстановлением исторической справедливости и поддержкой пострадавших от политических репрессий.