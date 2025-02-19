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Опухоль весом более 15 килограмм удалили у пациентки больницы №7 в Екатеринбурге
Фото: Департамент информационной политики Свердловской области / све.рф
В Екатеринбурге врачи Центральной городской больнице №7 удалили у 44-летней пациентки опухоль весом более 15 килограмм.
Как рассказали в департаменте информационной политики Свердловской области, на протяжении четырёх месяцев женщину беспокоили боли в животе, одышка, тошнота и рвота. Вместе с тем она быстро худела. После обследования выяснилось, что у неё опухоль малого таза и брюшной полости, которая вызвала непроходимость тонкого кишечника.
К операции её готовили хирурги совместно с акушерами-гинекологами. Сама операция длилась 3 часа.
По словам заместителя главврача по хирургии ЦГБ №7 Георгия Светлакова, этот случай чрезвычайно редкий, так как опухоль заняла всю брюшную полость, оттесняя печень, желудок и петли кишечника. Он подчеркнул, что удалять миому такого размера непросто, но они справились. Сейчас жизни женщины ничего не угрожает.
Как рассказали в департаменте информационной политики Свердловской области, на протяжении четырёх месяцев женщину беспокоили боли в животе, одышка, тошнота и рвота. Вместе с тем она быстро худела. После обследования выяснилось, что у неё опухоль малого таза и брюшной полости, которая вызвала непроходимость тонкого кишечника.
К операции её готовили хирурги совместно с акушерами-гинекологами. Сама операция длилась 3 часа.
По словам заместителя главврача по хирургии ЦГБ №7 Георгия Светлакова, этот случай чрезвычайно редкий, так как опухоль заняла всю брюшную полость, оттесняя печень, желудок и петли кишечника. Он подчеркнул, что удалять миому такого размера непросто, но они справились. Сейчас жизни женщины ничего не угрожает.
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