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В екатеринбургской ГИБДД пообещали найти «подростка на гелике»
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
В ГБИДД Екатеринбурга пообещали провести проверку в связи с попавшими в сеть видео «подростка на гелике», который опасно гоняет по городу и снимает это.
По данным Е1, автору этих видео 16 лет. На своих видео он выезжает за встречную полосу и проезжает на красный.
В городской ГАИ также сообщили, что если информация о возрасте «гонщика» подтвердится, его родителей накажут.
По данным Е1, автору этих видео 16 лет. На своих видео он выезжает за встречную полосу и проезжает на красный.
В городской ГАИ также сообщили, что если информация о возрасте «гонщика» подтвердится, его родителей накажут.
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