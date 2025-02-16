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Свердловские зоозащитники обвинили сотрудников отлова беспризорных собак в обмане и жестоком обращении
Кадр из видео: «ЗооХелп» / vk.com/zoohelp66
Зоозащитники из группы «ЗооХелп», базирующиеся в Свердловской области, обвинили специалистов по отлову беспризорных собак в обмане и жестоком обращении с животными.
Поводом для обвинений стали кадры с камеры видеонаблюдения, на которых видно, как, предположительно, сотрудники отлова выводят из машины собаку на петле, делают с ней круг во дворе, причём так, что собака оказывается подвешена на удавке, после чего возвращаются в машину и, как сообщается, уезжают.
Сообщается, что это произошло в Верхней Салде. В подобном зоозащитники подозревают сотрудников красноуральской организации, специализирующейся на отлове.
Поводом для обвинений стали кадры с камеры видеонаблюдения, на которых видно, как, предположительно, сотрудники отлова выводят из машины собаку на петле, делают с ней круг во дворе, причём так, что собака оказывается подвешена на удавке, после чего возвращаются в машину и, как сообщается, уезжают.
Сообщается, что это произошло в Верхней Салде. В подобном зоозащитники подозревают сотрудников красноуральской организации, специализирующейся на отлове.
«Что это было вообще? В скольких городах и сколько раз вы эту бедную собаку уже отловили? Это как надо ненавидеть животных, чтобы вот так над ними издеваться? Куда смотрит администрация?»,
– задаются вопросами зоозащитники.
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