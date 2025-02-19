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В Свердловской области за неделю выявили 39 тысяч новых случаев ОРВИ
Иллюстрация: Юлия Медведева / Вечерние ведомости
За минувшую неделю в Свердловской области выявили 39 тысяч новых случаев ОРВИ. Больше половины заболевших – 56,1% – дети.
Такие данные приводит региональное управление Роспотребнадзора. Отмечается, что это на 8,9% больше, чем было выявлено за неделю до этого, и на 16,9% выше среднего многолетнего уровня.
Однако специалисты ведомства уверены, что переживать не о чем.
Такие данные приводит региональное управление Роспотребнадзора. Отмечается, что это на 8,9% больше, чем было выявлено за неделю до этого, и на 16,9% выше среднего многолетнего уровня.
Однако специалисты ведомства уверены, что переживать не о чем.
«Эпидемиологи управления расценивают ситуацию как прогнозируемую и управляемую»,
– говорится в сообщении ведомства.
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