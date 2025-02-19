Тайны уральских болот раскроют в Екатеринбурге на этой неделе

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

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В ближайший четверг, 27 февраля, любопытствующим горожанам раскроются тайны болот. О них расскажет в формате лекции известная в Екатеринбурге экозащитница Анна Квашнина.Анна Квашнина — исследователь природы, специалист по экосистемам и добровольный лесной пожарный — в рамках лекции под названием «Уральские топи: какие тайны скрывают болота?» объяснит, чем заболоченные территории важны для окружающей среды, как они сохраняют следы древних времен и какие угрозы им несёт деятельность человека. Будет затронута роль болот как «лёгких планеты» и, конечно, будет упомянуто их значение для мифологии, населявшей болота различными сказочными существами. Также участники узнают о новом явлении — болотинге, который набирает популярность среди любителей экотуризма. Почему людям интересно гулять по болотам, какие правила безопасности нужно соблюдать и как такие прогулки помогают понять природу — все это обсудят на лекции Анны Квашниной.Лекционной площадкой в четверг послужит «Паблик маркет» на втором этаже Ельцин-центра. Начало в 19.00. Мероприятие бесплатное, но, чтобы попасть на него, необходимо пройти несложную процедуру онлайн-регистрации.