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Глава СК поручил возбудить уголовное дело из-за драк детей иностранцев в Свердловской области
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Председатель СК Александр Бастрыкин поручил свердловским следователям возбудить уголовное дело в связи с драками, которые, как сообщает Следком, устраивают дети иностранцев в Свердловской области.
Ранее в телеграм-канале «Безумный ЕКБ» сообщалось о массовых драках, которые устраивали дети во дворе дома на Таватуйской, 4 в Екатеринбурге. Когда точно дети устраивали разборки между собой неизвестно. По одной версии, это было в феврале, по другой – в начале января.
«В социальных медиа сообщалось, что на территории Свердловской области несовершеннолетние дети мигрантов систематически организуют драки, в том числе с местными школьниками. Глава СК поручил возбудить по данному факту уголовное дело и доложить о ходе расследования»,
– говорится в сообщении ведомства.
Ранее в телеграм-канале «Безумный ЕКБ» сообщалось о массовых драках, которые устраивали дети во дворе дома на Таватуйской, 4 в Екатеринбурге. Когда точно дети устраивали разборки между собой неизвестно. По одной версии, это было в феврале, по другой – в начале января.
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