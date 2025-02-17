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Глава СК поручил возбудить уголовное дело из-за драк детей иностранцев в Свердловской области

17.20 Понедельник, 24 февраля 2025
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
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Председатель СК Александр Бастрыкин поручил свердловским следователям возбудить уголовное дело в связи с драками, которые, как сообщает Следком, устраивают дети иностранцев в Свердловской области.

«В социальных медиа сообщалось, что на территории Свердловской области несовершеннолетние дети мигрантов систематически организуют драки, в том числе с местными школьниками. Глава СК поручил возбудить по данному факту уголовное дело и доложить о ходе расследования»,

– говорится в сообщении ведомства.


Ранее в телеграм-канале «Безумный ЕКБ» сообщалось о массовых драках, которые устраивали дети во дворе дома на Таватуйской, 4 в Екатеринбурге. Когда точно дети устраивали разборки между собой неизвестно. По одной версии, это было в феврале, по другой – в начале января.

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Юлия Медведева © Вечерние ведомости


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16:47 Куйвашев сообщил о совместной работе с белорусскими метростроителями
15:28 На пять лет отправится в колонию иностранец за нападение на студента в Екатеринбурге
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13:23 СМИ сообщают о покалечившей годовалого сына екатеринбурженке
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12:12 Свердловская область оказалась на 60 месте в рейтинге закредитованности населения
11:36 Свердловский областной суд признал законным арест экс-замглавы Дегтярска Солдатова
10:36 Летевший из Екатеринбурга в Сочи самолёт из-за сильного ветра сел в Минводах
10:13 В мэрии Екатеринбурга назвали фейком информацию о готовящихся вооружённых нападениях на школы
09:52 В Екатеринбурге на 85 суток приостановили работу кафе «Ташкент»
09:12 В Екатеринбурге посреди дороги загорелась «Газель» с людьми
08:52 В Берёзовском сгорел приют для животных в старом доме
17:50 В Каменске-Уральском подростка по делу об издевательствах над девушками на автомойке отправили в СИЗО
16:26 Минюст проверит певицу Наргиз на статус «иноагента» после обращения депутата из Екатеринбурга
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15:22 В Каменске-Уральском отправили в СИЗО обвиняемого в насилии над двумя девушками на автомойке
14:54 В екатеринбургском аэропорту выступил военный оркестр
13:32 В Каменске-Уральском закрыли автомойку, где издевались над девушками
12:52 Новый дом ищут для букв «Уральской азбуки»
11:35 В Екатеринбурге при пожаре в многоэтажке погиб человек
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