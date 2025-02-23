В Екатеринбурге на 85 суток приостановили работу кафе «Ташкент»





– сообщили Вечерним ведомостям в пресс-службе приставов. «Принимая во внимание, что дело относится к категории посягающих на здоровье населения, индивидуальному предпринимателю вынесено наказание в виде административного приостановления деятельности на 85 суток»,

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

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Кафе «Ташкент» на улице Технической, 23 в Екатеринбурге временно приостановили. Поводом стали нарушения санитарно-эпидемиологических требований.Заведение уже опечатали сотрудники ГУФССП России по Свердловской области.