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В Екатеринбурге на 85 суток приостановили работу кафе «Ташкент»
Фото: ГУФССП по Свердловской области
Кафе «Ташкент» на улице Технической, 23 в Екатеринбурге временно приостановили. Поводом стали нарушения санитарно-эпидемиологических требований.
Заведение уже опечатали сотрудники ГУФССП России по Свердловской области.
Заведение уже опечатали сотрудники ГУФССП России по Свердловской области.
«Принимая во внимание, что дело относится к категории посягающих на здоровье населения, индивидуальному предпринимателю вынесено наказание в виде административного приостановления деятельности на 85 суток»,
– сообщили Вечерним ведомостям в пресс-службе приставов.
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