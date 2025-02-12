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В Свердловской области помощью «Паутины» задержали водителя с большим долгом по штрафам
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
В Свердловской области с помощью «Паутины» задержали 38-летнего водителя с долгом по штрафам за нарушение ПДД, который составлял порядка 700 тысяч рублей.
Как рассказали в региональном управлении ГИБДД, в задержании помимо автоинспекторов участвовали приставы. Для поимки должника они использовали программу «Паутина», которая по камерам дорожного движения умеет находить и отслеживать автомобили с нужным номером. Так, дорожные инспекторы увидели, как должник едет по Серовском тракту и остановили его.
Автомобиль должника изъяли, а самому должнику теперь придётся думать, как закрыть долг.
Как рассказали в региональном управлении ГИБДД, в задержании помимо автоинспекторов участвовали приставы. Для поимки должника они использовали программу «Паутина», которая по камерам дорожного движения умеет находить и отслеживать автомобили с нужным номером. Так, дорожные инспекторы увидели, как должник едет по Серовском тракту и остановили его.
Автомобиль должника изъяли, а самому должнику теперь придётся думать, как закрыть долг.
«Помимо основной суммы долга, водителю придётся оплатить штрафы в двойном размере, согласно действующему законодательству»,
– добавили в ГИБДД.
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