Пострадавшей от екатеринбургского гололеда горожанке выплатят 80 тысяч рублей

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

Поддержать редакцию

Жительнице Екатеринбурга, поскользнувшейся возле 40-й больницы, администрация города будет обязана выплатить 80 тысяч рублей моральной компенсации за неубранный на тротуаре лёд.Как рассказали Вечерним ведомостям в пресс-службе Свердловского областного суда, екатеринбурженка решила обойти обледеневший тротуар и пошла по протоптанной другими горожанами тропинке, но поскользнулась и упала, сломав левую руку. Впоследствии ей потребовалась операция, после которой полностью восстановить функцию руки не получилось. Негодуя по этому поводу, горожанка обратилась с иском в Верх-Исетский районный суд, требуя взыскать 500 тысяч морального вреда и почти 70 тысяч материального ущерба.Суд удовлетворил иск частично, обязав мэрию выплатить моральную компенсацию в размере 80 тысяч рублей. Администрация пыталась обжаловать решение суда, указав, что женщина сама виновата, «так как шла не по тротуару, а по протоптанной пешеходами тропинке на газоне».Однако судебная коллегия областного суда обратила внимание на то, что пешеходы проложили тропу как раз из-за того, что тротуар был скользким. Исходя из этого, коллегия согласилась с выводами суда первой инстанции и оставила решение без изменения.