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Держащим в страхе бывшую жену жителем Свердловской области заинтересовался глава СК
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Председатель СК Александр Бастрыкин потребовал доклад о ходе проверки, начатой свердловскими следователями после этого, как жительница Пышмы сообщила, что после развода боится своего бывшего мужа, который постоянно избивал её.
Ранее историю женщины опубликовали в телеграм-канале Ural Mash. Там она рассказывает, что бывший супруг избивал её даже когда она была беременной. Кроме этого, с её слов, он угрожал поджечь дом её родителей.
«В социальных медиа опубликованы сведения, согласно которым в Пышме бывший муж систематически применял физическую силу в отношении супруги, распространял её фото интимного характера и угрожал забрать детей. Женщина опасается за свою жизнь и здоровье»,
– говорится в сообщении Следкома.
Ранее историю женщины опубликовали в телеграм-канале Ural Mash. Там она рассказывает, что бывший супруг избивал её даже когда она была беременной. Кроме этого, с её слов, он угрожал поджечь дом её родителей.
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