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Свердловская область попала в топ-10 регионов по количеству штрафов за нарушение ПДД
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Свердловская область попала топ-10 регионов по количеству штрафов, выписанных за нарушение ПДД в 2024 году, где заняла шестое место.
Согласно рейтингу, составленному аналитиками «Коммерсанта» с опорой на статистический сайт ГИБДД stat.gibdd.ru, в прошлом году было выписано более 255 миллионов постановлений, а общая сума штрафов превысила 176 миллиарда рублей.
На первом месте в этом топе оказалась Москва с 42,9 млн штрафов на сумму 33,3 млрд рублей. На втором месте с небольшим отставанием Московская область с 41,6 млн штрафов на 25,3 млрд рублей. С третьим местом разрыв более ощутимый – в Татарстане 9,3 млн штрафов на 5,8 млрд рублей. На четвёртом месте разместился Санкт-Петербург с 8,9 млн штрафов на 7,2 млрд рублей, на пятом – Башкортостан с 7 млн штрафов на 4,8 млрд рублей.
В Свердловской области, занявшей шестую строчку, было выписано 6,8 млн штрафов на общую сумму 3,1 млрд рублей. На седьмом месте Ленинградская область – 6,4 млн и 3,9 млрд, на восьмом Самарская область – 6,2 млн и 4,3 млрд, на девятом Новосибирская область – 5,7 млн и 8,9 млрд, на десятом Тульская область – 5 млн и 3,3 млрд.
Согласно рейтингу, составленному аналитиками «Коммерсанта» с опорой на статистический сайт ГИБДД stat.gibdd.ru, в прошлом году было выписано более 255 миллионов постановлений, а общая сума штрафов превысила 176 миллиарда рублей.
На первом месте в этом топе оказалась Москва с 42,9 млн штрафов на сумму 33,3 млрд рублей. На втором месте с небольшим отставанием Московская область с 41,6 млн штрафов на 25,3 млрд рублей. С третьим местом разрыв более ощутимый – в Татарстане 9,3 млн штрафов на 5,8 млрд рублей. На четвёртом месте разместился Санкт-Петербург с 8,9 млн штрафов на 7,2 млрд рублей, на пятом – Башкортостан с 7 млн штрафов на 4,8 млрд рублей.
В Свердловской области, занявшей шестую строчку, было выписано 6,8 млн штрафов на общую сумму 3,1 млрд рублей. На седьмом месте Ленинградская область – 6,4 млн и 3,9 млрд, на восьмом Самарская область – 6,2 млн и 4,3 млрд, на девятом Новосибирская область – 5,7 млн и 8,9 млрд, на десятом Тульская область – 5 млн и 3,3 млрд.
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