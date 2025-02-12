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Почти восемь сотен рабочих боролись со льдом в Екатеринбурге в выходные

21.34 Понедельник, 17 февраля 2025
Фото: Андрей Гоголев / Вечерние Ведомости
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По данным официального портала Екатеринбург.рф, в минувшие выходные расчисткой городских улиц от наледи и снега занимались 782 рабочих. Им на подмогу было направлено 560 единиц спецтехники.

Сегодня, 17 февраля, борьба с наледью в Екатеринбурге продолжилась, но гораздо меньшими силами. На улицы города вывели 363 рабочих и 155 единиц техники: 18 комбинированных дорожных машин, 39 тракторов, 6 снегопогрузчиков, 16 фронтальных погрузчиков, 48 самосвалов, 8 грейдеров и другая спецтехника.

Кроме того, как указывают в Департаменте благоустройства города, за выходные на дороги Екатеринбурга было высыпано 152 тонны песка и противолёдных реагентов. С улиц Екатеринбурга вывезено без малого 7 тысяч тонн снега.

По прогнозам синоптиков, начавшаяся неделя будет хоть и значительно холодней, предыдущих, но бесснежной. Ближайшие снегопады ожидаются только 26 февраля, когда температура воздуха на улице снова заметно вырастет.

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Антон Каптелов © Вечерние ведомости


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19:13 Жители Верхнего Ария получили новую библиотеку после вмешательства прокуратуры
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17:43 Глава СК поручил возбудить уголовное дело из-за нападения собачьей стаи на екатеринбурженку
17:09 Бывшему инженеру екатеринбургского «Гортранса» Фурсику продлили срок домашнего ареста
16:40 Подозреваемого в похищении 15-летней немой девочки в Екатеринбурге отправили под стражу
16:01 К 18 годам строгого режима приговорили первоуральца за жестокое убийство двухлетней падчерицы
15:43 Екатеринбуржцам расскажут о донорстве костного мозга в ТЦ «Мега»
14:54 Глава СК взял под контроль проверку в связи с нападением собачьей стаи на екатеринбурженку
13:44 Ехавшим трое суток при жаре до +40°C пассажирам поезда «Имеретинский курорт – Екатеринбург» вернули деньги
13:12 СК начал проверку в связи с нападением собачьей стаи на жительницу Екатеринбурга
12:58 Забор на берегу Городского пруда в Екатеринбурге установили для благоустройства набережной
11:53 Евгений Куйвашев прокомментировал слухи о своей отставке
11:32 У забившего до смерти полуторамесячного малыша екатеринбуржца выявили психическое расстройство
11:11 Авария со смертельным исходом произошла в Ирбитском районе
10:25 Прокуратура начала проверку в связи с нападением собачьей стаи на женщину в Екатеринбурге
10:10 В Нижнем Тагиле лишённый водительских прав сел за руль и устроил в ДТП
09:35 О морозах до -26°C предупреждают в Свердловской области
19:32 На берегу Городского пруда в Екатеринбурге начали возводить строительный забор
18:39 Авито составил рейтинг самых перспективных для трудоустройства регионов
18:35 В Екатеринбурге на молодую маму напала стая бездомных собак
17:48 Находящемуся в СИЗО екатеринбургскому пиарщику Ширшикову удалят глаз
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