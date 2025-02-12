Почти восемь сотен рабочих боролись со льдом в Екатеринбурге в выходные

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

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По данным официального портала Екатеринбург.рф, в минувшие выходные расчисткой городских улиц от наледи и снега занимались 782 рабочих. Им на подмогу было направлено 560 единиц спецтехники.Сегодня, 17 февраля, борьба с наледью в Екатеринбурге продолжилась, но гораздо меньшими силами. На улицы города вывели 363 рабочих и 155 единиц техники: 18 комбинированных дорожных машин, 39 тракторов, 6 снегопогрузчиков, 16 фронтальных погрузчиков, 48 самосвалов, 8 грейдеров и другая спецтехника.Кроме того, как указывают в Департаменте благоустройства города, за выходные на дороги Екатеринбурга было высыпано 152 тонны песка и противолёдных реагентов. С улиц Екатеринбурга вывезено без малого 7 тысяч тонн снега.По прогнозам синоптиков, начавшаяся неделя будет хоть и значительно холодней, предыдущих, но бесснежной. Ближайшие снегопады ожидаются только 26 февраля, когда температура воздуха на улице снова заметно вырастет.