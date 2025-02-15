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Со вторника один из екатеринбургских автобусов будет ходить по новой схеме
Фото: Владислав Постников / Вечерние Ведомости
В Екатеринбурге изменится маршрут автобуса №62. Уже с 18 февраля автобус под этим номером, курсирующий между остановками «Академика Ландау» и «Южная подстанция» изменит схему движения.
Согласно новой схеме движения, теперь автобус №62 будет курсировать в обоих направлениях по улицам Репина и Начдива Васильева. Такая корректировка маршрута направлена на повышение качества транспортного обслуживания и улучшение безопасности пассажиров, — поясняют в администрации города.
Как сообщает официальный портал Екатеринбург.рф, изменится и расположение остановки «Начдива Васильева»: при движении к конечной станции «Южная подстанция» она будет перенесена с улицы Репина на улицу Викулова.
Согласно новой схеме движения, теперь автобус №62 будет курсировать в обоих направлениях по улицам Репина и Начдива Васильева. Такая корректировка маршрута направлена на повышение качества транспортного обслуживания и улучшение безопасности пассажиров, — поясняют в администрации города.
Как сообщает официальный портал Екатеринбург.рф, изменится и расположение остановки «Начдива Васильева»: при движении к конечной станции «Южная подстанция» она будет перенесена с улицы Репина на улицу Викулова.
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