Со вторника один из екатеринбургских автобусов будет ходить по новой схеме

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

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В Екатеринбурге изменится маршрут автобуса №62. Уже с 18 февраля автобус под этим номером, курсирующий между остановками «Академика Ландау» и «Южная подстанция» изменит схему движения.Согласно новой схеме движения, теперь автобус №62 будет курсировать в обоих направлениях по улицам Репина и Начдива Васильева. Такая корректировка маршрута направлена на повышение качества транспортного обслуживания и улучшение безопасности пассажиров, — поясняют в администрации города.Как сообщает официальный портал Екатеринбург.рф, изменится и расположение остановки «Начдива Васильева»: при движении к конечной станции «Южная подстанция» она будет перенесена с улицы Репина на улицу Викулова.