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В Свердловской области возможны сбои в работе ТВ и радио до середины марта
Фото: Юлия Кольтенберг
Жителей Свердловской области предупреждают о возможных сбоях в работе телевидения и радио. Проблема может сохраняться до середины марта.
Всё из-за «солнечной интерференции» (прим. ред. – явление, влияющее на теле- и радиосигналы). Об этом говорится на официальном портале Российской телевизионной и радиовещательной сети (РТРС). Сообщается, что подобное явление ожидается в утреннее время с 18 февраля по 12 марта.
Всё из-за «солнечной интерференции» (прим. ред. – явление, влияющее на теле- и радиосигналы). Об этом говорится на официальном портале Российской телевизионной и радиовещательной сети (РТРС). Сообщается, что подобное явление ожидается в утреннее время с 18 февраля по 12 марта.
«В связи с этим, в этот период возможны перерывы в трансляции программ продолжительностью до 26 минут»,
– говорится на сайте РТРС.
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