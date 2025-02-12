В Свердловской области возможны сбои в работе ТВ и радио до середины марта





говорится на сайте РТРС. «В связи с этим, в этот период возможны перерывы в трансляции программ продолжительностью до 26 минут»,

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

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Жителей Свердловской области предупреждают о возможных сбоях в работе телевидения и радио. Проблема может сохраняться до середины марта.Всё из-за «солнечной интерференции» (прим. ред. – явление, влияющее на теле- и радиосигналы). Об этом говорится на официальном портале Российской телевизионной и радиовещательной сети (РТРС). Сообщается, что подобное явление ожидается в утреннее время с 18 февраля по 12 марта.