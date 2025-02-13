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Глава СК поручил проверить сырой дом в Нижнем Тагиле
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Председатель СК Александр Бастрыкин поручил проверить многоквартирный дом в Нижнем Тагиле на улице Огнеупорной, жильцы которого жалуются на постоянную сырость.
О проблеме жильцов в СК узнали из социальных сетей, где жители дома рассказали о протекающей кровле, затопленных подвалах и плесени. Усугубила ситуацию коммунальная авария, когда в доме несколько дней не было отопления.
Известно, что речь идёт о здании 1954 года постройки.
О проблеме жильцов в СК узнали из социальных сетей, где жители дома рассказали о протекающей кровле, затопленных подвалах и плесени. Усугубила ситуацию коммунальная авария, когда в доме несколько дней не было отопления.
Известно, что речь идёт о здании 1954 года постройки.
«С декабря прошлого года обслуживание строения ни одной из управляющих компаний не осуществляется. Отмечается, что пребывание в небезопасных условиях приводит к ухудшению состояния здоровья граждан»,
– говорится в сообщении информационного центра СК.
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