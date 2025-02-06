Авито и Skyeng сделали урок по английскому на тему безопасных покупок в интернете





– сказала Ирина Кекелева, senior IT security manager Skyeng. «В сегодняшней реальности технологии уже проникли практически во все сферы нашей жизни, а люди разного возраста каждый день проводят по несколько часов за компьютерами и смартфонами. Мы рады, что с помощью нашего совместного урока многие смогут не только освоить новую лексику, но и повысить уровень цифровой грамотности. Сегодня эти знания как никогда актуальны»,

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

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Авито совместно с онлайн-школой английского языка Skyeng разработал урок, в котором рассказывается о том, как безопасно совершать покупки в интернете. Параллельно ученики школы осваивают новую лексику.Создание этого урока было приурочено ко Всемирному дню безопасного интернета, который в этом году отмечали 11 февраля.Как рассказали Вечерним ведомостям в Авито, их команда разработала материалы об основах цифровой гигиены, в которые включили все основные термины, касающиеся этой темы, после чего специалисты Skyeng, используя переданные им материалы, разработали урок на английском для учеников с разным уровнем знания языка. В урок включены задания на работу с текстом, аудирование, а также устное и письменное обсуждение темы.