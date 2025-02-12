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Одного из защитников екатеринбургской Берёзовой рощи вызвали в ФСБ
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Председателя совета ТОС «Академический» Дениса Каракоза –одного из лидеров кампании в защиту екатеринбургской Берёзовой рощи – вызвали в ФСБ.
Также полицейские вручили ему предостережение о недопустимости нарушений закона, указав на призывы выходить на не согласованные с властями уличные акции. Информацию об этом Вечерним ведомостям подтвердил Каракоз.
Именно Денис Каракоз был спикером группового обращения к мэру Екатеринбурга Алексею Орлову, которого жители просили приехать в парк.
Также полицейские вручили ему предостережение о недопустимости нарушений закона, указав на призывы выходить на не согласованные с властями уличные акции. Информацию об этом Вечерним ведомостям подтвердил Каракоз.
Именно Денис Каракоз был спикером группового обращения к мэру Екатеринбурга Алексею Орлову, которого жители просили приехать в парк.
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