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Фургон с нелегалами задержали под Екатеринбургом
Фото: УГИБДД по Свердловской области
На Челябинском тракте под Екатеринбургом задержали фургон Ford Transit, в котором ехало 12 человек. Все они были гражданами одной из стран ближнего зарубежья, и все без документов, подтверждающих законное пребывание в России.
Также без российского водительского удостоверения и других документов на машину был водитель фургона, сообщили в свердловском управлении ГИБДД.
Также без российского водительского удостоверения и других документов на машину был водитель фургона, сообщили в свердловском управлении ГИБДД.
«Все участники инцидента доставлены в отдел полиции №13 города Екатеринбурга для дальнейшего разбирательства. Транспорт перемещен на спецстоянку. В настоящее время по данному факту проводится проверка»,
– сказали в пресс-группе.
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