Фургон с нелегалами задержали под Екатеринбургом





– сказали в пресс-группе. «Все участники инцидента доставлены в отдел полиции №13 города Екатеринбурга для дальнейшего разбирательства. Транспорт перемещен на спецстоянку. В настоящее время по данному факту проводится проверка»,

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

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На Челябинском тракте под Екатеринбургом задержали фургон Ford Transit, в котором ехало 12 человек. Все они были гражданами одной из стран ближнего зарубежья, и все без документов, подтверждающих законное пребывание в России.Также без российского водительского удостоверения и других документов на машину был водитель фургона, сообщили в свердловском управлении ГИБДД.