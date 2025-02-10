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Часть жильцов в екатеринбургском доме оставались без холодной воды из-за нежелания соседей пускать сантехников

10.02 Четверг, 13 февраля 2025
Фото: ГУФССП по Свердловской области
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В многоквартирном доме на улице Блюхера в Екатеринбурге часть квартир остались без холодного водоснабжения из-за засора в санузле одной из квартир. Однако хозяева жилища никак не хотели пускать к себе специалистов управляющей компании.

Поставили точку в борьбе соседей за воду судебные приставы, сообщили Вечерним ведомостям в УФССП России по Свердловской области.

«На исполнение в Кировское районное отделение судебных приставов поступил исполнительный лист об обязании предоставить доступ в жилое помещение для проведения работ по замене части стояка холодного водоснабжения в помещении санузла»,

– рассказали в ведомстве.


Было возбуждено исполнительное производство. В первый раз, когда к хозяевам пришли приставы, они на требования не реагировали. Им пытались объяснить, из-за проблемы с их трубами у соседей сверху нет холодной воды, но им было всё равно. Тогда приставы вынесли постановление о взыскании исполнительского сбора в размере 5000 рублей, и повторно потребовали немедленно исполнить решение суда, указав на то, что в случае отказа может наступить административная ответственность. И лишь после этого хозяева открыли двери и позволили сантехникам произвести замену трубы. Оказалось, причиной всех проблем оказался сильный засор.

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Юлия Медведева © Вечерние ведомости


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10:02 Часть жильцов в екатеринбургском доме оставались без холодной воды из-за нежелания соседей пускать сантехников
09:28 На трассе Пермь – Екатеринбург столкнулись три грузовика
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15:47 В Екатеринбурге полиция раскрыла группу, продававшую порноконтент
15:11 Cуд отправил «cмотрящего» за Свердловской областью под стражу
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13:30 Мэр Екатеринбурга планирует встретиться с защитниками Берёзовой рощи
13:21 Администрация Екатеринбурга: автобусы стали выполнять на 23% больше транспортной работы благодаря брутто-контрактам
12:50 Судебное разбирательство по делу о вырубке Березовой рощи в Екатеринбурге продолжится в марте
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