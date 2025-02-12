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Администрация Екатеринбурга представила рендеры парка на месте Берёзовой рощи
Иллюстрация: Администрация города Екатеринбурга
Несмотря на протесты местных жителей, администрация Екатеринбурга показала рендеры парка, который собираются разбить на месте Берёзовой рощи. Изображения парка в Краснолесье опубликовали сегодня в официальном сообществе администрации в ВКонтакте с подписью: «Площадь парка составит 16 гектаров».
Однако судьба рощи ещё не определена: Октябрьский районный суд запретил работы на этом участке до окончательного решения в судебном разбирательстве. Активисты добиваются признания рощи объектом охраны государства из-за редких краснокнижных растений. Рассмотрение дела по существу отложено до 6 марта.
Напоминаем, что вчера рабочие начали вырубку деревьев, что вызвало протесты десятков жителей ближайших домов. Местные жители выступают против планов компании ООО «Специализированный застройщик "Краснолесье"», которая намерена возвести здесь жилые дома.
Однако судьба рощи ещё не определена: Октябрьский районный суд запретил работы на этом участке до окончательного решения в судебном разбирательстве. Активисты добиваются признания рощи объектом охраны государства из-за редких краснокнижных растений. Рассмотрение дела по существу отложено до 6 марта.
Напоминаем, что вчера рабочие начали вырубку деревьев, что вызвало протесты десятков жителей ближайших домов. Местные жители выступают против планов компании ООО «Специализированный застройщик "Краснолесье"», которая намерена возвести здесь жилые дома.
Рендеры парка, который собираются разбить на месте Берёзовой рощи:
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