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Администрация Екатеринбурга представила рендеры парка на месте Берёзовой рощи

17.51 Среда, 12 февраля 2025
Иллюстрация: Администрация города Екатеринбурга
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Несмотря на протесты местных жителей, администрация Екатеринбурга показала рендеры парка, который собираются разбить на месте Берёзовой рощи. Изображения парка в Краснолесье опубликовали сегодня в официальном сообществе администрации в ВКонтакте с подписью: «Площадь парка составит 16 гектаров».

Однако судьба рощи ещё не определена: Октябрьский районный суд запретил работы на этом участке до окончательного решения в судебном разбирательстве. Активисты добиваются признания рощи объектом охраны государства из-за редких краснокнижных растений. Рассмотрение дела по существу отложено до 6 марта.

Напоминаем, что вчера рабочие начали вырубку деревьев, что вызвало протесты десятков жителей ближайших домов. Местные жители выступают против планов компании ООО «Специализированный застройщик "Краснолесье"», которая намерена возвести здесь жилые дома.

Рендеры парка, который собираются разбить на месте Берёзовой рощи:







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Дарья Суродина © Вечерние ведомости


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17:51 Администрация Екатеринбурга представила рендеры парка на месте Берёзовой рощи
16:40 В Екатеринбурге временно закроют парковку возле «Динамо»
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15:47 В Екатеринбурге полиция раскрыла группу, продававшую порноконтент
15:11 Cуд отправил «cмотрящего» за Свердловской областью под стражу
14:14 Концерт певицы из «чёрного списка» в Екатеринбурге снова отменён
13:30 Мэр Екатеринбурга планирует встретиться с защитниками Берёзовой рощи
13:21 Администрация Екатеринбурга: автобусы стали выполнять на 23% больше транспортной работы благодаря брутто-контрактам
12:50 Судебное разбирательство по делу о вырубке Березовой рощи в Екатеринбурге продолжится в марте
12:07 В Екатеринбурге завершили расследование дела похитителей 10 корейских иномарок
11:34 В Свердловской области зафиксирован рост заболеваемости ОРВИ на 14,1%
11:21 В Екатеринбурге перед судом предстанут обвиняемые в гибели подростка на тренировке по плаванию
10:48 В Свердловской области выявили более 3,8 тысячи нарушений ПДД за выходные
10:30 В Свердловской области усилится ветер: жителей просят быть осторожнее
10:12 «Недопустимо, чтобы в ход шли провокации, а также нарушался общественный порядок»: мэр Екатеринбурга высказался насчёт ситуации в Берёзовой роще
09:16 Работодатели из-за рубежа стали на 33% чаще приглашать специалистов из Свердловской области
21:27 Мэр подписал ряд постановлений о новых дорогах в Академическом районе Екатеринбурга
20:50 Уже несколько стычек произошло из-за вырубки Берёзовой рощи в Екатеринбурге
19:58 Екатеринбуржцев научат «читать» годичные кольца деревьев
19:19 Китайские бренды захватывают рынок смартфонов в Екатеринбурге
18:57 Пожилой водитель екатеринбургского автобуса получил приговор за гибель пассажирки
18:48 Треть вчерашних пожаров в Свердловской области были вызваны коротким замыканием
17:40 В Екатеринбурге прооперировали женщину с «фарфоровым» желчным пузырём
17:20 В Екатеринбурге на месяц приостановили работу хинкальной на улице Сулимова
17:08 Аллея Транспортных прокуроров появилась в уральской столице
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