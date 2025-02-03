В Екатеринбурге временно закроют парковку возле «Динамо»

Дарья Суродина © Вечерние ведомости

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В центре Екатеринбурга ограничат парковку из-за проведения чемпионата России по муай-тай и первенства России. Как сообщили в Департаменте информационной политики администрации города, в период с 00:00 до 22:00 17 и 22 февраля будет закрыта стоянка на улице Николая Никонова.Ограничения затронут участок с нечётной стороны улицы, расположенный между Дворцом игровых видов спорта и въездом на территорию стоянки спортивного комплекса «Динамо».Автомобили, оставленные с нарушением требований дорожных знаков, будут эвакуированы. Организаторы соревнований просят водителей учитывать изменения и заранее планировать маршруты