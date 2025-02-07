Екатеринбуржцы чаще других путешествуют с родителями

Дарья Суродина © Вечерние ведомости

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Жители Екатеринбурга лидируют среди крупных городов России по количеству поездок с родителями. Согласно исследованию Авито Путешествий, каждый третий екатеринбуржец (35%) отправляется в путешествия вместе с мамой и папой.Помимо поездок с родителями, 47% екатеринбуржцев планируют путешествия в семейном кругу, тогда как 26% собираются поехать одни.Семейный отдых остаётся популярным среди россиян — 61% опрошенных предпочитают путешествовать с близкими. Чаще всего в поездки берут детей (60%), супруга или партнёра (53%) и родителей (25%). Реже путешественники отправляются с братьями и сёстрами (18%), родителями партнёра (5%) или бабушками и дедушками (4%). Большинство россиян совершают семейные поездки около четырёх раз в год, включая короткие выезды на выходные.