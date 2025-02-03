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Администрация Екатеринбурга: автобусы стали выполнять на 23% больше транспортной работы благодаря брутто-контрактам
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Администрация Екатеринбурга подвела первые промежуточные итоги внедрения брутто-контрактов для пассажирских перевозок. Как заявляет мэрия города, с 1 февраля 2025 года автобусы стали выполнять на 23% больше транспортной работы. Были проанализированы данные о рейсах за период с 25 по 31 января и с 1 по 8 февраля, с сравнением ситуации до и после введения новых соглашений.
Перевод общественного транспорта на брутто-контракты (когда перевозчик «замотивирован» на выполнение необходимого объёма транспортной работы, а не на получение максимальной выручки с продажи билетов) является одной из составляющих широко анонсированной транспортной реформы Екатеринбурга.
Как результат, благодаря заключению соглашений нового типа, автобусы совершили на 4,6 тысячи рейсов больше,
— сообщили на портале администрации
Перевод общественного транспорта на брутто-контракты (когда перевозчик «замотивирован» на выполнение необходимого объёма транспортной работы, а не на получение максимальной выручки с продажи билетов) является одной из составляющих широко анонсированной транспортной реформы Екатеринбурга.
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