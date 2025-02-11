В Свердловской области зафиксирован рост заболеваемости ОРВИ на 14,1%

Дарья Суродина © Вечерние ведомости

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В Свердловской области наблюдается рост заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями (ОРВИ). За прошлую неделю зарегистрировано 33 тысячи случаев заболевания, что на 14,1% больше по сравнению с предыдущей неделей, однако ниже среднего многолетнего уровня на 18,8%. Наибольшее число заболевших — дети, составившие 60,1% от общего числа случаев.Лабораторные исследования показали наличие вирусов гриппа А и В, парагриппа, а также SARS-CoV-2, риновирусов и сезонных коронавирусов. Заболеваемость превышает средний областной уровень в таких территориях, как Уральский район, ЗАТО Свободное и Ревда. В Екатеринбурге зафиксировано 16,5 тысячи случаев ОРВИ, что на 13,3% больше, чем на прошлой неделе, и на 14% ниже среднегодового показателя.Для предотвращения распространения вирусов специалисты Роспотребнадзора Свердловской области рекомендуют жителям соблюдать ряд мер: регулярно мыть руки, носить маски в местах массового скопления людей и придерживаться социальной дистанции.