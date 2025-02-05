В Свердловской области выявили более 3,8 тысячи нарушений ПДД за выходные

Дарья Суродина © Вечерние ведомости

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В Свердловской области за минувшие выходные инспекторы ГИБДД пресекли более 3,8 тысячи нарушений правил дорожного движения. Как сообщили в региональном управлении Госавтоинспекции, 192 водителя были отстранены от управления транспортом.За два дня на дорогах области задержали 95 автомобилистов за вождение в нетрезвом виде. Ещё 97 человек управляли транспортными средствами, не имея водительских прав.Одним из эпизодов стало задержание в Сухом Логу. Экипаж ДПС обратил внимание на ВАЗ-2112, который внезапно развернулся и попытался скрыться. Водитель — 20-летний житель Рефтинского — не справился с управлением, съехал в кювет и застрял в снегу. Как выяснилось, у него не было водительского удостоверения, а от медицинского освидетельствования он отказался.