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В Свердловской области усилится ветер: жителей просят быть осторожнее
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
12 февраля в Свердловской области ожидается ветер с порывами до 18 м/с. Главное управление МЧС России по региону предупреждает о возможных последствиях непогоды и призывает граждан соблюдать меры предосторожности.
Спасатели рекомендуют по возможности оставаться в помещениях. Тем, кого ветер застал на улице, советуют держаться подальше от стен зданий, балконов и рекламных конструкций — с них могут падать незакреплённые предметы. Водителям не следует парковать автомобили под деревьями и возле шатких конструкций, чтобы избежать повреждений.
Кроме того, сильный ветер может осложнить пожароопасную обстановку. Жителей просят проявлять осторожность и соблюдать правила пожарной безопасности. В случае чрезвычайных ситуаций необходимо звонить в пожарно-спасательную службу по номеру «101» или на единый номер экстренных служб — «112».
Спасатели рекомендуют по возможности оставаться в помещениях. Тем, кого ветер застал на улице, советуют держаться подальше от стен зданий, балконов и рекламных конструкций — с них могут падать незакреплённые предметы. Водителям не следует парковать автомобили под деревьями и возле шатких конструкций, чтобы избежать повреждений.
Кроме того, сильный ветер может осложнить пожароопасную обстановку. Жителей просят проявлять осторожность и соблюдать правила пожарной безопасности. В случае чрезвычайных ситуаций необходимо звонить в пожарно-спасательную службу по номеру «101» или на единый номер экстренных служб — «112».
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