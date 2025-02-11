Работодатели из-за рубежа стали на 33% чаще приглашать специалистов из Свердловской области

Дарья Суродина © Вечерние ведомости

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Работодатели из других стран стали активнее интересоваться специалистами из Свердловской области. В 2024 году количество приглашений на работу за границей выросло на 33% по сравнению с предыдущим годом, сообщает hh.ru.За год специалисты из Свердловской области получили 20,3 тысячи предложений о трудоустройстве в иностранных компаниях или филиалах российских организаций за рубежом. Лидерами по числу приглашений стали Казахстан (26% от всех предложений), Беларусь (20%), Турция (10%), Грузия (8%), Узбекистан (7%), ОАЭ, Китай (по 4%), Кыргызстан и США (по 4%) и Сербия (3%). Количество приглашений из Китая выросло в 6,7 раза, из Сербии — в 7 раз.Среди наиболее востребованных профессий — менеджеры по продажам и работе с клиентами (13% всех приглашений), программисты (10%), операторы call-центра (5%), дизайнеры, художники, менеджеры по маркетингу, интернет-маркетологи (по 4%). В топ-10 также вошли SMM-менеджеры, контент-менеджеры, преподаватели, специалисты техподдержки и тестировщики.Эксперты hh.ru отмечают, что в 2024 году количество приглашений для маркетологов выросло на 71%, а для тестировщиков снизилось на 34%.