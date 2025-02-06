Пожилой водитель екатеринбургского автобуса получил приговор за гибель пассажирки

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

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В Екатеринбурге вынесли приговор 70-летнему водителю автобуса, из которого почти ровно год назад выпала пассажирка. Женщина погибла и виновником этого признан подсудимый.Чкаловский районный суд Екатеринбурга вынес приговор водителю автобуса Ибрахимжону Мусаеву, которого обвиняли в нарушении правил дорожного движения, повлёкшем смерть пассажирки. Рассматриваемая на процессе трагедия произошла 23 января прошлого года на остановке «переулок Новопашинский». Мусаев, будучи водителем автобуса маршрута №52, не дождался полной высадки пассажиров и начал движение. В этот момент 84-летняя женщина, выходившая через переднюю дверь, потеряла равновесие и упала на дорогу. Водитель не остановился и уехал, а пострадавшая на следующий день скончалась в больнице.Мусаеву предъявили обвинение по статье 264 Уголовного кодекса РФ, но свою вину он не признал. Это не помешало судье вынести обвинительный приговор и назначить наказание – 2 года 6 месяцев колонии-поселения, а также лишение водительских прав на тот же срок.Приговор вступит в силу через 15 суток, если не будет обжалован, указывает пресс-служба Свердловского областного суда.