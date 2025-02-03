В Екатеринбурге на месяц приостановили работу хинкальной на улице Сулимова





– отметили в ведомстве. «Указанные нарушения частично были устранены, однако суд счёл необходимым приостановить деятельность производства, ввиду необходимости проверки устранения всех недостатков в полном объёме и факта безопасности производства»,

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

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В Екатеринбурге Кировский районный суд на месяц приостановил работу хинкальной на Сулимова, 50. Поводом стали нарушения санитарно-эпидемиологических норм.Как сообщили Вечерним ведомостям в ГФССП по Свердловской области, претензии возникли к тому, что для приготовления фарша и измельчения сыра использовалось одно и то же оборудование. В том числе сыр мог находиться рядом с сырыми продуктами.Сейчас всё оборудование в хинкальной опечатано.