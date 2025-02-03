В Екатеринбурге суд увеличил штраф бизнесмену, помогавшему призывникам избегать службы в армии, в 43 раза

Дарья Суродина © Вечерние ведомости

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Свердловский областной суд ужесточил приговор бизнесмену Ефиму Белозёрову, который в 2022 году создал группу, помогавшую гражданам уклоняться от военной службы. Об этом сообщает пресс-служба областного суда.Схема включала сотрудников военкомата и медиков, которые ставили ложные диагнозы, позволяющие избежать призыва. Белозёров подыскивал родителей призывников, готовых заплатить, чтобы их сыновья не попали в армию. Взятки передавались как лично, так и через посредников. Бизнесмен был задержан в июне 2023 года, и была установлена его причастность к 8 эпизодам получения взяток, а также одному мошенничеству. В ходе следствия он заключил досудебное соглашение о сотрудничестве.В декабре 2024 года Орджоникидзевский районный суд рассмотрел уголовное дело в особом порядке. Белозёров был признан виновным в совершении преступлений. Ему назначено наказание в виде штрафа в размере 300 тысяч рублей. Суд учел срок, который подсудимый провел под стражей и домашним арестом, и сократил размер штрафа до 100 тысяч рублей. Однако прокурор подал апелляцию, в результате которой Свердловский областной суд увеличил размер штрафа в 43 раза, назначив его в размере 4 300 000 рублей.