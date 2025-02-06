В январе пропали 85 человек, девятерых до сих пор ищут в Свердловской области

Дарья Суродина © Вечерние ведомости

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В первый месяц 2025 года добровольцы «ЛизаАлерт» Свердловской области получили 85 заявок на поиск пропавших. Живыми удалось найти 56 человек, еще 9 — погибли. Родных удалось разыскать у восьмерых, но местонахождение девятерых до сих пор неизвестно.Поисковики отмечают, что необычно теплая зима дает шанс охватить большую территорию и спасти больше людей. В морозы время играет против пропавших, но сейчас у волонтеров есть дополнительные часы на поиски.Отряд всегда рад новым добровольцам. Встреча-знакомство пройдет в воскресенье, 16 февраля, в 11:00 в штабе «ЛизаАлерт».