Свердловская железная дорога выплатит компенсацию за гибель пожилой женщины

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

Поддержать редакцию

К мировому соглашению пришли стороны в деле о погибшей на железнодорожных путях пожилой женщине. Истцом выступала Свердловская транспортная прокуратура, действовавшая в интересах сына погибшей, а ответчиком — ОАО «РЖД».Рассматриваемый Чкаловским районным судом Екатеринбурга произошёл в мае 2024 года на станции Хризолитовая Свердловской железной дороги. Пострадавшей была женщина 1932 года рождения, которая попала под грузовой поезд, получив смертельные травмы.Свердловская транспортная прокуратура провела проверку по данному факту, а по её итогам подала иск в суд на Свердловскую железную дорогу. В заявлении прокуратура требовала взыскания компенсации за моральный вред и возмещения расходов на похороны с владельца источника повышенной опасности — ОАО «РЖД».Сегодня стало известно, что Чкаловский районный суд Екатеринбурга утвердил мировое соглашение между сторонами. В рамках соглашения ОАО «РЖД» и страховщик выплатят истцу компенсацию в размере 290 тысяч рублей, как сообщает пресс-служба Уральской транспортной прокуратуры.