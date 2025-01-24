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Свердловская железная дорога выплатит компенсацию за гибель пожилой женщины
Фото: Владислав Постников / Вечерние Ведомости
К мировому соглашению пришли стороны в деле о погибшей на железнодорожных путях пожилой женщине. Истцом выступала Свердловская транспортная прокуратура, действовавшая в интересах сына погибшей, а ответчиком — ОАО «РЖД».
Рассматриваемый Чкаловским районным судом Екатеринбурга произошёл в мае 2024 года на станции Хризолитовая Свердловской железной дороги. Пострадавшей была женщина 1932 года рождения, которая попала под грузовой поезд, получив смертельные травмы.
Свердловская транспортная прокуратура провела проверку по данному факту, а по её итогам подала иск в суд на Свердловскую железную дорогу. В заявлении прокуратура требовала взыскания компенсации за моральный вред и возмещения расходов на похороны с владельца источника повышенной опасности — ОАО «РЖД».
Сегодня стало известно, что Чкаловский районный суд Екатеринбурга утвердил мировое соглашение между сторонами. В рамках соглашения ОАО «РЖД» и страховщик выплатят истцу компенсацию в размере 290 тысяч рублей, как сообщает пресс-служба Уральской транспортной прокуратуры.
Рассматриваемый Чкаловским районным судом Екатеринбурга произошёл в мае 2024 года на станции Хризолитовая Свердловской железной дороги. Пострадавшей была женщина 1932 года рождения, которая попала под грузовой поезд, получив смертельные травмы.
Свердловская транспортная прокуратура провела проверку по данному факту, а по её итогам подала иск в суд на Свердловскую железную дорогу. В заявлении прокуратура требовала взыскания компенсации за моральный вред и возмещения расходов на похороны с владельца источника повышенной опасности — ОАО «РЖД».
Сегодня стало известно, что Чкаловский районный суд Екатеринбурга утвердил мировое соглашение между сторонами. В рамках соглашения ОАО «РЖД» и страховщик выплатят истцу компенсацию в размере 290 тысяч рублей, как сообщает пресс-служба Уральской транспортной прокуратуры.
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