В Екатеринбурге предпринимателя уличили в фальсификации масла

Дарья Суродина © Вечерние ведомости

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23 января Россельхознадзор выдал предостережение екатеринбургскому предпринимателю, ИП Мухамадееву М.Ф., за нарушение ветеринарных требований. В ходе проверки было установлено, что предприниматель предоставил ложную информацию о составе масла сладко-сливочного «Традиционного».Лабораторные исследования показали, что в продукте содержатся жиры немолочного происхождения, хотя на упаковке не было указано, что это «молокосодержащий продукт с заменителем молочного жира». Это нарушение считается фальсификацией и может вводить потребителей в заблуждение, сообщает ведомство.«Россельхознадзором приняты меры по предотвращению выпуска в оборот небезопасной и фальсифицированной продукции. Все лица, уполномоченные на оформление ветеринарных сопроводительных документов на продукцию ИП Мухамадеева М.Ф., аннулированы в компоненте "Ветис.Паспорт"», — сообщает Россельхознадзор.Кроме того, в ноябре 2024 года Россельхознадзор уже признал недействительными девять деклараций о соответствии на масло, произведенное Мухамадеевым из-за того, что выяснилось, что он проводил испытания своей продукции в неаккредитованной лаборатории, чьи заключения не соответствуют требованиям безопасности пищевой продукции. Еще ранее, в октябре того же года, екатеринбургский производитель был уличен ведомством в фальсификации молочной продукции — подмене молочных жиров растительными.