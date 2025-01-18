Федерация профсоюзов Свердловской области выпустила лимитированную партию горчицы

Дарья Суродина © Вечерние ведомости

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В Свердловской области появилась горчица с названием «Профсоюзное масло». Как сообщает Федерация профсоюзов Свердловской области, идея, озвученная губернатором Евгением Куйвашевым и поддержанная председателем Федерации профсоюзов Свердловской области (ФПСО) Андреем Ветлужских на встрече с профактивом 1 мая, воплотилась в жизнь. В честь 107-летия ФПСО и Дня профсоюзного активиста, который состоится 30 января, выпущено всего 1000 баночек.На упаковке горчицы, помимо оригинального названия, указано: «Бесплатно для членов профсоюза», сообщает Федерация. Вручение первой половины лимитированной партии состоится на собрании 30 января.Федерация профсоюзов Свердловской области не собирается останавливаться и планирует разработать фирменный рецепт горчицы, зарегистрировать его и «дальше продвигать продукт для удовольствия людей и пропаганды профсоюза».Одно из объяснений, почему горчицу назвали «профсоюзным маслом», которое можно найти в интернете: в советские времена в столовых горчицу давали бесплатно, точнее, на столах всегда стояли соль, перец и горчица.