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Историко-культурная экспертиза не нашла препятствий для застройки территории екатеринбургского «Дирижабля»
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Акт государственной историко-культурной экспертизы, целью которой было определить наличие или отсутствие объектов археологического наследия в районе пока ещё работающего торгового центра «Дирижабль» в Екатеринбурге, выложен на сайте Свердлохранкультуры.
Экспертиза проводилась в Уфе. Заказчиком выступило ООО «Центр историко-культурных исследований «Астра» (Екатеринбург). Согласно выводам госэксперта из Башкирии Евгения Русланова, выявленные объекты культурного наследия либо объекты, обладающие признаками объекта культурного (археологического) наследия, на территории, где намерены реализовать проект «Жилая застройка в квартале улиц Шварца – Фучика – Белинского» на земельных участках с кадастровыми номерами 66:41:0501010:1, 66:41:0501010:9, 66:41:0501010:17, отсутствуют.
Как установила экспертиза, территория, выбранная для реализации проекта, находилась в пойме ныне спрятанной в трубу речки Черемшанки, на месте бывшего аэродрома Уктус. На ней частично размещались взлётно-посадочная полоса, ангары, бензинохранилища, водо- и маслогрейки.
Напомним, в 2023 году торговый центр «Дирижабль» приобрела компания «Атлас Актив», входящая в структуру крупного застройщика «Атлас Девелопмент». Недавно главный архитектор Екатеринбурга озвучил своё видение будущей застройки на месте торгового центра.
Экспертиза проводилась в Уфе. Заказчиком выступило ООО «Центр историко-культурных исследований «Астра» (Екатеринбург). Согласно выводам госэксперта из Башкирии Евгения Русланова, выявленные объекты культурного наследия либо объекты, обладающие признаками объекта культурного (археологического) наследия, на территории, где намерены реализовать проект «Жилая застройка в квартале улиц Шварца – Фучика – Белинского» на земельных участках с кадастровыми номерами 66:41:0501010:1, 66:41:0501010:9, 66:41:0501010:17, отсутствуют.
Как установила экспертиза, территория, выбранная для реализации проекта, находилась в пойме ныне спрятанной в трубу речки Черемшанки, на месте бывшего аэродрома Уктус. На ней частично размещались взлётно-посадочная полоса, ангары, бензинохранилища, водо- и маслогрейки.
Иллюстрация: фрагмент историко-культурной экспертизы
Напомним, в 2023 году торговый центр «Дирижабль» приобрела компания «Атлас Актив», входящая в структуру крупного застройщика «Атлас Девелопмент». Недавно главный архитектор Екатеринбурга озвучил своё видение будущей застройки на месте торгового центра.
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