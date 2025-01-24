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Свердловская область заняла десятое место по числу преступлений: итоги работы полиции за 2024 год

13.51 Суббота, 25 января 2025
Фото: начальник пресс-службы областного главка МВД Валерий Горелых
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Главное управление МВД России по Свердловской области подвело итоги работы за 2024 год. Согласно отчёту, представленному на сайте МВД региона, в области зарегистрировано 48,5 тысячи уголовно наказуемых деяний, что на 2,4% меньше, чем годом ранее. Свердловская область заняла десятое место по числу преступлений среди российских регионов. По критерию безопасности проживания область лидирует в УрФО.

Расследовано около 26 тысяч преступлений, при этом раскрываемость тяжких и особо тяжких преступлений остаётся на высоком уровне, как сообщают в отчёте. Например, раскрываемость убийств составила 98,4%, грабежей – 94,6%, случаев сексуального насилия – 100%.

На заседании сообщили также о борьбе с коррупцией: за год выявлено 412 преступлений, включая 105 фактов получения взяток и 106 случаев их дачи. Полиция зафиксировала 41 эпизод легализации доходов, полученных преступным путём.

Выявлено 41 преступление экстремистской направленности, что на 115,8% больше, чем в прошлом году. Сотрудники полиции обнаружили 45 административных правонарушений, связанных с распространением недостоверной информации, и заблокировали 56 интернет-ресурсов.
Внимание уделили и миграционным нарушениям. За год зафиксировано 1450 преступлений (+58,6%) и свыше 19 тысяч административных правонарушений. Около 5 тысяч человек были депортированы или выдворены за пределы страны.

Жертвами мошенников стали более 7 тысяч жителей региона. Злоумышленники обманули свердловчан на сумму более 4,2 миллиарда рублей. Среди пострадавших 60% составляют женщины, а каждый третий – пенсионер.

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Дарья Суродина © Вечерние ведомости


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13:51 Свердловская область заняла десятое место по числу преступлений: итоги работы полиции за 2024 год
12:25 В Свердловской области при пожаре на площади 10 квадратных метров погибла женщина
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20:25 Ещё одного «реабилитанта нацизма» начали судить в Ревде
20:02 Водитель без прав стал виновником смертельного ДТП на трассе в Туринском районе
19:37 Попрощаться с домиками на берегу Исети приглашают екатеринбуржцев в воскресенье
19:15 Два десятка пожаров насчитали в МЧС России по Свердловской области за прошлые сутки
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17:56 О понижении температуры до -24 ночью предупреждают синоптики жителей Свердловской области
16:17 Бывшего министра ЖКХ Свердловской области поместили в СИЗО
15:36 В 15-й екатеринбургской школе, хваставшейся новым меню, фишбургеры могли дать лишь некоторым детям
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12:25 В 15-й екатеринбургской школе после введения в меню полезного «фастфуда» в столовой стало питаться больше детей
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