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Свердловская область заняла десятое место по числу преступлений: итоги работы полиции за 2024 год
Фото: начальник пресс-службы областного главка МВД Валерий Горелых
Главное управление МВД России по Свердловской области подвело итоги работы за 2024 год. Согласно отчёту, представленному на сайте МВД региона, в области зарегистрировано 48,5 тысячи уголовно наказуемых деяний, что на 2,4% меньше, чем годом ранее. Свердловская область заняла десятое место по числу преступлений среди российских регионов. По критерию безопасности проживания область лидирует в УрФО.
Расследовано около 26 тысяч преступлений, при этом раскрываемость тяжких и особо тяжких преступлений остаётся на высоком уровне, как сообщают в отчёте. Например, раскрываемость убийств составила 98,4%, грабежей – 94,6%, случаев сексуального насилия – 100%.
На заседании сообщили также о борьбе с коррупцией: за год выявлено 412 преступлений, включая 105 фактов получения взяток и 106 случаев их дачи. Полиция зафиксировала 41 эпизод легализации доходов, полученных преступным путём.
Выявлено 41 преступление экстремистской направленности, что на 115,8% больше, чем в прошлом году. Сотрудники полиции обнаружили 45 административных правонарушений, связанных с распространением недостоверной информации, и заблокировали 56 интернет-ресурсов.
Внимание уделили и миграционным нарушениям. За год зафиксировано 1450 преступлений (+58,6%) и свыше 19 тысяч административных правонарушений. Около 5 тысяч человек были депортированы или выдворены за пределы страны.
Жертвами мошенников стали более 7 тысяч жителей региона. Злоумышленники обманули свердловчан на сумму более 4,2 миллиарда рублей. Среди пострадавших 60% составляют женщины, а каждый третий – пенсионер.
Расследовано около 26 тысяч преступлений, при этом раскрываемость тяжких и особо тяжких преступлений остаётся на высоком уровне, как сообщают в отчёте. Например, раскрываемость убийств составила 98,4%, грабежей – 94,6%, случаев сексуального насилия – 100%.
На заседании сообщили также о борьбе с коррупцией: за год выявлено 412 преступлений, включая 105 фактов получения взяток и 106 случаев их дачи. Полиция зафиксировала 41 эпизод легализации доходов, полученных преступным путём.
Выявлено 41 преступление экстремистской направленности, что на 115,8% больше, чем в прошлом году. Сотрудники полиции обнаружили 45 административных правонарушений, связанных с распространением недостоверной информации, и заблокировали 56 интернет-ресурсов.
Внимание уделили и миграционным нарушениям. За год зафиксировано 1450 преступлений (+58,6%) и свыше 19 тысяч административных правонарушений. Около 5 тысяч человек были депортированы или выдворены за пределы страны.
Жертвами мошенников стали более 7 тысяч жителей региона. Злоумышленники обманули свердловчан на сумму более 4,2 миллиарда рублей. Среди пострадавших 60% составляют женщины, а каждый третий – пенсионер.
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