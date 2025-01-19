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В Екатеринбурге работу катка на площади 1905 года решили продлить до весны
Фото: Дарья Суродина / Вечерние ведомости
Работу катка на площади 1905 года продлили на три недели. Если раньше новогоднюю площадку планировалось закрыть 16 февраля, то теперь датой завершения работы определили 9 марта. Об этом в своём телеграм-канале сообщил мэр Екатеринбурга Алексей Орлов.
По данным телеграм-канала, с момента открытия катка его посетили около 55 тысяч человек.
«Локация в самом центре Екатеринбурга пользуется большой популярностью жителей и гостей уральской столицы. Посетителей особенно радует праздничное и уютное оформление, музыкальное сопровождение и бесплатные мастер-классы», — отмечает мэр.
По данным телеграм-канала, с момента открытия катка его посетили около 55 тысяч человек.
«Локация в самом центре Екатеринбурга пользуется большой популярностью жителей и гостей уральской столицы. Посетителей особенно радует праздничное и уютное оформление, музыкальное сопровождение и бесплатные мастер-классы», — отмечает мэр.
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