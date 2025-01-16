Тавдинцу пришлось отвечать перед судом за покупки с кредитки покойной матери

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

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Жителю Тавды пришлось ответить перед судом за деньги, потраченные с кредитной карты покойной матери. Суд признал его виновным в краже.Как рассказали Вечерним ведомостям в пресс-службе Свердловского областного суда, кредиткой, которая принадлежала умершей матери, тавдинец пользовался в последний раз в 2023 году. С 5 по 10 июля он тратил деньги на похороны матери, поминки и другие уже личные нужды, расплачиваясь кредитными средствами. Так, он потратил более 86 тысяч рублей.На суде мужчина сначала пояснил, что не знал, что деньги, которые он тратил, принадлежат банку, а не его матери, а потом заявил, что не погашал кредит, так как с июле 2023 года находится в процедуре банкротства. После этого он пообещал вернуть деньги банку.Суд признал его виновным по пункту «г» части 3 статьи 158 УК РФ (тайное хищение средств с банковской карты потерпевшего) и назначил ему 2 года лишения свободы с испытательным сроком на 2 года, также обязав компенсировать ущерб.10 тысяч рублей он уже вернул банку, ещё 76,7 тысячи с него взыскал суд. Приговор пока не вступил в законную силу.