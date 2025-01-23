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Жителей Карпинска напугал кружащий на протяжении трёх дней над городом вертолёт
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Жители Карпинские последние несколько дней стали беспокоиться из-за вертолёта, который на протяжении трёх дней периодически появлялся в небе над городом. В местной мэрии успокоили горожан.
Начальник отдела ГО и ЧС городской администрации Игорь Булычев объяснил, что вертолёт, напугавший местных жителей, летает на поиски обломков ступеней космической ракеты, которые могли частично упасть на территории муниципального округа Карпинска, пишет «Вечерний Карпинск».
Речь идёт о ракете-носителе «Союз-2.1б», запуск которой состоялся 25 декабря 2024 года. После запуска от реки отделились ступени – отдельные блоки, которые сбрасываются по мере выхода ракеты на орбиту Земли.
Начальник отдела ГО и ЧС городской администрации Игорь Булычев объяснил, что вертолёт, напугавший местных жителей, летает на поиски обломков ступеней космической ракеты, которые могли частично упасть на территории муниципального округа Карпинска, пишет «Вечерний Карпинск».
Речь идёт о ракете-носителе «Союз-2.1б», запуск которой состоялся 25 декабря 2024 года. После запуска от реки отделились ступени – отдельные блоки, которые сбрасываются по мере выхода ракеты на орбиту Земли.
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