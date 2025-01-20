В Верхней Салде экипаж ДПС остановил ранее лишённого прав водителя с ребёнком в машине





– объяснили в Госавтоинспекции. «Такие водители представляют повышенный риск на дороге, поскольку их поведение может быть непредсказуемым и опасным. Настоятельно рекомендуем всем участникам соблюдать правила дорожного движения и помнить, что безопасность на дорогах зависит от каждого»,

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

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Вчера, 23 января, утром в Верхней Салде экипаж ДПС остановил 42-летнего водителя KIA, который ранее был лишён прав за пьяную езду. В машине с ним был ребёнок.В разговоре с инспекторами мужчина пояснил, что хотел только отвезти его в школу, так как на улице было очень холодно. Однако избежать ответственности такое объяснение ему не помогло. На водителя составили протокол об административном правонарушении по части 2 статьи 12.7 КоАП РФ, а его автомобиль отправили на спецстоянку, сообщили в свердловском УГИБДД.В пресс-группе также напомнили, что водители, лишённые прав, создают «прямую угрозу для жизни и здоровья пассажиров, особенно детей».