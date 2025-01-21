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Историей очередного предательства поделился екатеринбургский зооприют
Фото: телеграм-канал «Клякса» / t.me/klyaksa_priyut
В екатеринбургском приюте «Клякса» для больных и травмированных животных очередное пополнение. Самое обидное, что новичок — вовсе не бродячее и не «ничейное» животное.
Рыжий кот по кличке Себастьян до последнего момента был домашним. И, возможно, даже любимым и избалованным. Но ровно до того момента, пока серьёзно не заболел. Узнав, сколько денег и сил нужно на лечение питомца и последующий уход, хозяева его тут же разлюбили. Благо, не выбросили, отвезя куда подальше в лес, а передали в «Кляксу», пытаясь, правда, выдать за найдёныша. Но обман раскрылся быстро. С хозяйки взяли письменный отказ от животного, и Себастьян теперь — с задержкой мочи и двумя катетерами, торчащими из тела, — остался на попечении у «Кляксы».
В связи с этим случаем основатели «Кляксы» выступили с обращением:
Помочь «Кляксе» в лечении Себастьяна и в закрытии накопившихся перед ветклиникой долгов можно воспользоваться следующими реквизитами:
Рыжий кот по кличке Себастьян до последнего момента был домашним. И, возможно, даже любимым и избалованным. Но ровно до того момента, пока серьёзно не заболел. Узнав, сколько денег и сил нужно на лечение питомца и последующий уход, хозяева его тут же разлюбили. Благо, не выбросили, отвезя куда подальше в лес, а передали в «Кляксу», пытаясь, правда, выдать за найдёныша. Но обман раскрылся быстро. С хозяйки взяли письменный отказ от животного, и Себастьян теперь — с задержкой мочи и двумя катетерами, торчащими из тела, — остался на попечении у «Кляксы».
В связи с этим случаем основатели «Кляксы» выступили с обращением:
«Людям, которые заводят животных, хотим напомнить, что они тоже живые, болеют и нуждаются в лечении. Да, иногда человека вылечить дешевле, чем кота. Но вы, когда берете животное, оценивайте реально свои возможности. Ведь на первом месте — обязанности».
Помочь «Кляксе» в лечении Себастьяна и в закрытии накопившихся перед ветклиникой долгов можно воспользоваться следующими реквизитами:
карты ВТБ и Тинькофф привязаны к номеру 89126025666 Андрей Владимирович Б. (Директор БФПТЖ «Клякса»)
Филиал «Центральный» Банка ВТБ (ПАО),
корреспондентский счет
№ 30101810145250000411,
БИК 044525411,
ИНН банка 7702070139,
КПП банка 770943002
ОКПО 01929672
Расчетный счет
40701810700630000007, ИНН 6678106326, КПП 667801001
Благотворительный фонд «Клякса»
Филиал «Центральный» Банка ВТБ (ПАО),
корреспондентский счет
№ 30101810145250000411,
БИК 044525411,
ИНН банка 7702070139,
КПП банка 770943002
ОКПО 01929672
Расчетный счет
40701810700630000007, ИНН 6678106326, КПП 667801001
Благотворительный фонд «Клякса»
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